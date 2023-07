Dopo gli allagamenti, via ai lavori per la sicurezza idraulica di Rio Medici e Rio Rocca

Al via i lavori di sicurezza idraulica sul Rio Medici e sul Rio Rocca. In questa settimana nel comune di Casalgrande partono nuovi interventi molto importanti. In particolare sarà realizzata un’opera urgente sul Rio Medici in prossimità della rotonda Rossetto: un punto in cui il corso d’acqua si è praticamente ostruito in corrispondenza di un attraversamento. Si passerà poi a ripristinare le dimensioni originali del Rio Rocca in corrispondenza dell’abitato che ha subito danni dopo la bomba d’acqua in giugno. A Veggia era esondato il Rio Rocca.

Un’altra operazione attesa è quella dello svuotamento dai detriti della vasca di decantazione del Rio Medici nei pressi del polo 0-6. "Dopo gli allagamenti del 13 giugno l’amministrazione comunale non si è mai fermata nel suo lavoro di controllo di tutti i corsi d’acqua del territorio – dice il sindaco Giuseppe Daviddi –. Le azioni urgenti si sono concluse nei primi giorni dopo l’emergenza come il ripristino del Rio Riazzolo a Sant’Antonino e la pulizia su una serie di altri corsi d’acqua".

Il sindaco ha spiegato che i mezzi della Bonifica sono in azione da ieri mattina per i nuovi lavori. Daviddi ha ricordato che fino al 30 agosto c’è la possibilità di chiedere il risarcimento danni e l’Urp è a piena disposizione dei cittadini per aiutare a compilare la domanda.

"Su questo tema il 31 luglio alle 14.30 – annuncia il sindaco – sono stato convocato a una riunione, in Provincia a Modena, con il generale Francesco Paolo Figliuolo (commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna): verranno dati chiarimenti proprio sui risarcimenti".

Matteo Barca