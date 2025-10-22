"Dopo i 18 anni i ragazzi autistici sono ’soli’"

Paolino Russo, capogruppo di ’Montecchio Bene Comune’, conosce l’autismo non attraverso i libri oppure le conferenze, ma nella quotidianità. È il padre di Roberto, 34 anni, affetto da autismo, e da oltre tre decenni vive sulla propria pelle cosa significhi essere caregiver in un territorio che, a suo avviso, non offre ancora risposte adeguate. L’imminente inaugurazione della ’Panchina Blu’ in piazza Cavour, simbolo di sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico, si scontra con la dura realtà dei servizi per le famiglie.

"Ho ringraziato in consiglio comunale per l’iniziativa della Panchina Blu, che è stata approvata all’unanimità – racconta – perché ogni gesto di sensibilizzazione è importante. Un convegno dovrebbe essere il secondo passaggio, ma noi caregiver con familiari autistici abbiamo bisogno di altro: strutture sanitarie e assistenziali pubbliche gratuite con medici, psicologi, educatori specializzati in materia. Le famiglie non possono essere lasciate sole". La sua esperienza parla chiaro: Roberto ricevette la diagnosi a tre anni. Fu un percorso lungo e complesso, reso meno difficile dall’incontro con professionisti competenti, come la neuropsichiatra montecchiese Giovanna Barazzoni. "Siamo stati fortunati – spiega – ma non è così per tutti. Gli assistenti sociali fanno il possibile, ma sono pochi e il problema è che i servizi pubblici accompagnano i ragazzi solo fino ai 18 anni. Dopo c’è un vuoto enorme. Il privato si è attrezzato, ma a costi altissimi". Per garantire al figlio una minima continuità, Russo si affida a un centro privato di Reggio: due incontri settimanali da sei ore complessive più un’uscita al mese.

"Per questo servizio spendiamo 630 euro – racconta –. Roberto è intelligente, ha imparato da solo a usare il computer, ma ha bisogno di relazione, di un contatto uno a uno. E queste sono ore di lavoro specializzato che costano. Non tutte le famiglie possono permetterselo". Il nodo, sottolinea Russo, non è solo economico, ma anche di prospettiva: "Gli autistici non restano bambini. Diventano adulti, con bisogni diversi, che mutano nel tempo. C’è chi trae beneficio dai farmaci, chi dal contatto umano… Ogni caso è a sé e servono strutture pubbliche capaci di rispondere a queste esigenze. Non si può pensare che il futuro di persone come mio figlio dipenda solo dalla disponibilità delle famiglie".

La Panchina Blu che domenica verrà inaugurata in occasione della Fiera di San Simone, per Russo è dunque un segnale importante, ma anche un pungolo. "Va bene il simbolo, non basta: deve essere l’inizio di un impegno concreto, di un’assunzione di responsabilità da parte del territorio. Perché l’autismo è in crescita e non possiamo far finta che finisca con la maggiore età".

