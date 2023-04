Dopo i controlli della polizia in via Imbreto scatta la grigliata

Dopo i controlli… la grigliata in compagnia. L’area di via Imbreto, a Budrio di Correggio, dovrebbe essere vietata all’accesso di chiunque, in virtù di un provvedimento di sequestro emesso quasi un mese e mezzo fa dall’autorità giudiziaria. Ma né quel provvedimento e neppure i costanti controlli – con relative segnalazioni e sanzioni – delle forze dell’ordine sembrano aver fermato la "occupazione" dell’area agricola, che risulta essere "abitata". I residenti, l’altra sera, raccontano di aver assistito a una cena con grigliata, con almeno una decina di persone nell’area in questione.

Intanto, sull’argomento interviene il candidato sindaco Fabio Testi, del centrosinistra: "Confidiamo nel lavoro della Procura, ma occorre anche trovare soluzioni alternative alla situazione che ha condotto all’intervento delle forze dell’ordine. Non esistono situazioni che coinvolgono le persone che possano essere risolte con uno slogan o un esposto. Ci sono però strumenti importanti in capo ai Comuni per affrontare anche situazioni come quella di via Imbreto. Come la Legge regionale sulla gestione di aree e microaree e la normativa nazionale che a sua volta deriva da precisi indirizzi dell’Unione Europea". E aggiunge: "Le regole di convivenza civile valgono per tutti. E una comunità non può accettare che non si rispettino le regole".