Dopo il calcio e le bocce, il padel Tra pochi giorni campo pronto

di Francesca Chilloni

Padel, un campo modernissimo è stato realizzato al bocciodromo del Bettolino tramite una sinergia tra pubblico e privato. L’inaugurazione è fissata per metà settembre: in programma una grande festa, campi aperti, possibilità di provare. Soddisfatto l’assessore allo sport Massimo Bellei: "È il primo caso di partenariato pubblico-privato applicato allo sport a Sant’Ilario. Lo scopo è di riqualificare ulteriormente il quartiere, dopo il campo da calcio in sintetico e la nuova area verde con parco e giochi ginnici".

È nata così la Mas asd, presieduta da Angelo Strozzi; della cordata di investitori fa parte anche Enrico Reggiani di Clevertech. Il Comune ha messo a disposizione l’area alla Mas che si è assunta il costo della realizzazione dell’impianto e la gestione. "L’accordo ha una durata di 10 anni, al termine dei quali l’impianto diventerà proprietà del Comune", aggiunge Bellei.

"Qualche tempo fa io pensavo di sfruttare l’area adiacente al bocciodromo - spiega Carlo Pontiroli, presidente della Bocciofila Valdenza – Intanto un gruppo cercava di portare il padel a Sant’Ilario. L’assessore ci ha messo in contatto. Siamo molto contenti; il padel porterà persone che non sarebbero mai venute qui". "Siamo partiti con un campo – spiega ancora Bellei – Si punta a coprirlo entro l’anno. Obiettivo successivo è il secondo campo". La app "Due Palleggi" permetterà di prenotare e anche trovare eventuali compagni di gioco, anche del proprio livello di esperienza.