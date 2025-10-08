Dopo il ‘Caso Albanese’. Cittadinanze onorarie, la svolta. Il Comune si dà un regolamento

Il Comune di Reggio ha un nuovo regolamento per disciplinare i conferimenti delle cittadinanze onorarie. L’atto formale dell’amministrazione è stato esaminato ieri sera dalla commissione consiliare competente, presieduta da Ada Francesconi (Pd), dopo l’illustrazione da parte del segretario comunale Donato Marengo. "Volevamo un documento ufficiale che disciplinasse con la massima trasparenza e chiarezza tutti i passaggi", ha commentato il sindaco Marco Massari.

Scendendo nel dettaglio del regolamento, il conferimento della cittadinanza prevede in sostanza due momenti. Il primo è la segnalazione della proposta su cui il direttore generale del Comune dovrà dare un primo assenso, passando in seguito ‘la palla’ al Gabinetto del sindaco, che si occuperà materialmente dell’istruttoria sulla figura che si intende insignire del riconoscimento. L’ultima parola spetterà però – con il voto – al Consiglio comunale. Potranno diventare cittadini reggiani onorari sia persone fisiche che giuridiche, che si sono distinte per il loro impegno, non solo politico ma (trasversalmente) civile, morale, culturale o religioso. La cittadinanza potrà essere conferita anche post mortem e, al termine dell’iter, sarà riportata nell’apposito albo custodito dall’ufficio di presidenza del Consiglio comunale. Potranno proporre le cittadinanze anche i consiglieri comunali (purché almeno un terzo di essi) ed enti e associazioni.

Naturalmente il riconoscimento potrà essere revocato a chi se ne dimostri ‘indegno’, sempre col voto dell’assemblea cittadina. Il Comune di Reggio è disposto a sostenere le spese di viaggio di persone che si trovano lontano e volessero partecipare di persona alla cerimonia di conferimento. Il regolamento entrerà ufficialmente in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. Significativamente, questo cambio di passo avviene dopo l’enorme polemica scaturita dalla consegna del Primo Tricolore – diverso da una cittadinanza – a Francesca Albanese, che dopo averlo ricevuto ha ‘bacchettato’ il sindaco per aver inserito nel processo di pace per la Palestina anche la liberazione degli ostaggi prigionieri di Hamas.