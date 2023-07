Dopo il colpo ai Musei Civici "Potenzieremo la sorveglianza, chiederò fondi per le telecamere"

"Faremo subito un incontro per potenziare la sorveglianza. Domani (oggi, ndr) ci ritroveremo per lavorare ulteriormente sulla sicurezza del museo". Dopo il clamoroso furto di reperti della Collezione Chierici, l’assessore alla cultura del Comune di Reggio, Annalisa Rabitti, annuncia lo studio di misure per migliorare la sicurezza.

Il colpo è avvenuto giovedì mattina durante l’orario di apertura: da una vetrinetta sono scomparsi otto pezzi della collezione del grande paletnogo reggiano. "Ai Musei Civici c’è l’antifurto, le vetrine sono chiuse, certo si tratta di un furto molto strano - dice Annalisa Rabitti -. Gli oggetti rubati non hanno grande valore commerciale, ma sono stati scelti in modo particolarmente accurato da qualcuno che ne conosce il valore collezionistico. Non sono collane od oggetti d’oro, ma reperti che hanno valore storico".

Il furto ha messo in luce la fragilità delle misure di sicurezza dei Musei Civici reggiani, nonostante si sia appena concluso il grande restauro curato da Italo Rota. Privi persino della videosorveglianza che consentirebbero di tenere sotto osservazione i vari locali e di avere le registrazioni di eventuali atti scorretti.

"Non sono un tecnico - afferma l’assessora -, per cui è corretto che non dia giudizi affrettati. Posso dire che c’era una protezione costituita dalla vetrina e che ai Musei c’è l’antifurto. Con il sostegno dei pareri dei tecnici, abbiamo sempre pensato che antifurto più vetrina fossero misure sufficienti. Poi i ladri possono entrare nelle banche o violare dei bunker. Ora faremo un lavoro con i tecnici per rendere il museo ancora più sicuro".

Sul tavolo, tra le ipotesi, l’installazione di un sistema di videosorveglianza: "Chiederò un investimento sulle telecamere. Anche se forse questo sistema non avrebbe evitato il furto, avrebbe potuto offrire elementi utili per le indagini. Certo il furto non era proprio sempllice: è stata aperta una vetrina senza romperla, ma forzandola. Ora attendiamo l’esito delle indagini della Polizia".

Nove anni fa c’era stato il furto alla Galleria Parmeggiani, in quel caso erano spariti oggetti preziosi. Il nuovo colpo conferma la fragilità del sistema di sicurezza dei musei reggiani: "In quel caso erano oggetti di valore, ora parliamo di collezionismo e in particolare di un collezionista molto esperto che ha scelto dei reperti da vero amatore, mostrando di essere in grado di conoscere a fondo l’importanza di questi oggetti".

Da oggi, con la prima riunione, si apre una verifica sulla sicurezza dei sistemi di protezione contro i furti presenti nei nostri musei. "Chiederemo una consulenza e provvederemo a fare ciò che serve. Valutando anche l’installazione delle telecamere".