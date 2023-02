Dopo il Covid +146% domande di affitto

Le domande sono più che raddoppiate rispetto al pre-pandemia, i prezzi sono cresciuti e anche in provincia i rialzi si sono sentiti: l’esplosione del mercato degli affitti a Reggio è tutta lì da vedere, grazie ai dati forniti da Immobiliare.it.

Continua così il nostro viaggio all’interno del mondo del mercato del mattone reggiano, dopo le numerose segnalazioni e proteste ricevute da studenti, lavoratori fuori sede – ma anche di reggianissime famiglie – impossibilitate a trovare una casa in affitto in cui andare ad abitare. Una situazione paradossale che affianca, in negativo, la nostra città alle metropoli di altre regioni.

Rispetto al 2019 le ricerche per una locazione all’interno del comune hanno avuto un incremento del 146%. Come raccontato nei giorni scorsi dall’agente immobiliare Giuseppe Iannò, il Covid, lo smart working e la dad hanno fatto sì che negli anni scorsi la cifra fosse ancora sotto controllo: uno, due e tre anni fa era inferiore circa del 70%. Tutta la provincia in generale è ben più richiesta: +51% dal 2019, +25% circa rispetto ai tre anni successivi.

Una crescente offerta che ha fatto impennare – come è ovvio nella legge spietata del mercato – anche i canoni.

Il prezzo medio a metro quadro degli immobili in locazione è aumentato in maniera significativa: dai 7,6 euro in città del 2019 si è passati ai 9,2 di oggi e, per le zone limitrofe, da 6 a 7,4. Il confronto è rispettivamente +20% e +24%, con una forbice centroperiferia che si è leggermente allargata, da 1,60 euro di quattro anni fa a 1,90 oggi. In provincia, quindi, si spende oggi più o meno quanto, fino a 40 mesi fa, si spendeva all’interno del comune.

Le statistiche fornite da Immobiliare.it raccontano che l’offerta di immobili in affitto non solo è sempre più necessaria e cara, ma anche più praticata: gli annunci in città sono cresciuti del 91% dall’anno prima della pandemia, del 48% fuori.

A fronte di una crescita costante per l’extraurbano, è in controtendenza il calo del 7,5% delle proposte a Reggio rispetto al 2022.

Tommaso Vezzani