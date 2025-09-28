Dopo il furto anche la tentata truffa

Nuovo episodio di furto nel parcheggio di un supermercato. A denunciare l’accaduto è una signora, che ha raccontato sulla pagina Facebook "Sei di Cavriago se" la disavventura vissuta insieme al marito venerdì sera. "Attenzione, hanno appena scippato mio marito al Conad in pochi secondi – ha scritto –. Io ero a mettere via il carrello, mio marito finiva di sistemare il bagagliaio. Sono stati velocissimi… Erano quasi sicuramente a bordo di una macchina nera. Ci hanno chiamato poi tentando anche la truffa supplementare: hanno telefonato sul mio numero di cellulare, che mio marito aveva in memoria come chiamata frequente, spacciandosi per carabinieri e chiedendo il suo pin ’per bloccare la carta’. Lui non ci è cascato e siamo stati subito dai carabinieri veri a denunciare".

Il caso si aggiunge a una serie di episodi simili che negli ultimi tempi allarmano la comunità, confermando come i ladri agiscano con rapidità e sfruttino le condizioni di vulnerabilità delle vittime. Da tempo in particolare a Cavriago si aggirano ladri a bordo di una Audi A3 nera. Flavia ha aggiunto dettagli utili, rispondendo alle domande dei concittadini: "Mio marito aveva appoggiato il marsupio un nanosecondo sul sedile dietro, era lì a un metro di distanza. State attenti, perché appena vedono qualcuno di fragile – mio marito ha la stampella – se ne approfittano. Ho avvisato anche il Conad e mi hanno detto che, se i carabinieri lo richiedono, hanno le telecamere attive".

Il post ha raccolto subito decine di commenti da parte di concittadini che hanno voluto esprimere solidarietà e condividere esperienze simili.

"Solita tattica purtroppo – ha raccontato un’altra signora –. Un paio di anni fa, io ero in farmacia e mio marito stava posando il carrello: in un attimo gli hanno preso il borsello. Approfittano proprio di quel momento di distrazione per derubare le persone. Non bisogna lasciare incustodito nulla, neanche per un secondo".

Un altro utente ha ricordato: "Hanno rubato il portafoglio a un mio collega e a me il telefono. Ci hanno chiamato dicendo di essere una guardia giurata che ci avrebbe consegnato il tutto dai carabinieri. Purtroppo ci siamo cascati".

