"Dopo il Giro d’Italia si continuino a sistemare gli asfalti delle strade"

"Grazie anche al Giro d’Italia, la condizione delle strade montecchiesi è leggermente migliorata, ma restano tantissimi km da mettere in sicurezza. Fortunatamente, i soldi ci sono: ben 775mila euro di avanzo libero sul bilancio 2024". Marco Rondani, referente locale di Forza Italia, propone all’amministrazione di Montecchio di "intervenire in modo massiccio sui manti stradali e marciapiedi che li costeggiano. La somma è frutto anche di vari aumenti delle imposte che, visto l’enorme avanzo, sono difficilmente giustificabili, ma guardando il bicchiere mezzo pieno hanno creato il momento perfetto per svolgere le opere". Il passaggio del Giro ha obbligato alla sistemazione di numerose strade percorse dai corridori. "Nel tratto montecchiese – spiega Rondani – la maggior parte dell’asfalto era nuovo e questo la dice lunga sulla situazione di quelle strade fino a qualche giorno prima, ma adesso l’opera di riasfaltatura va proseguita. I manti stradali e spesso anche i marciapiedi, sono trascurati da tempo, dando vita a crateri e superfici lunari, come in via Saragat o su Strada Aiola, in Strada Bassa davanti al Santuario della Madonna dell’Olmo oppure Strada e Via Calerno".

f. c.