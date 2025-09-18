Dopo il successo riscosso a Firenze apre l’installazione ’Paradiso’ di MP5

Dopo il successo di pubblico e critica che ha attirato la sua installazione nel loggiato che si affaccia sul chiostro dell’antico Spedale delle Leopoldine, in piazza Santa Maria Novella a Firenze – oggi Museo del Novecento – MP5 si impegna in una nuova, ambiziosa mostra personale allo Spazio C21, accompagnata da un’installazione per Palazzo Brami, nel cuore del centro storico di Reggio.

"Protagonista dell’intervento sulla facciata che accompagna la mostra dal titolo ‘Paradiso’ è una selezione di figure immerse in una dimensione sospesa di prossimità e reciprocità – scrive Beatrice Leanza, autrice del testo ‘Progetti Umani’, che accompagna la mostra –. Il progetto evoca l’esperienza intima di luoghi di attraversamento e di intensa prossimità. In questa dimensione laica, rivelata da un rigoglioso fogliame di un giardino pensile disegnato, le connotazioni binarie si dissolvono a favore di uno spazio dove ognuno può ritrovarsi... ".

Nella superficie espositiva interna, invece, la mostra è composta da dodici sculture. In dialogo con l’installazione esterna, MP5 realizza un convivio di silhouette in alluminio, una comunità di corpi in movimento e dialogo tra loro. Il paradiso immaginato da MP5 non è dunque un’esperienza mistica, ma un metaluogo che trascende la sua stessa definizione.

L’artista sarà presente all’inaugurazione del 20 settembre alle 18.

Lara Maria Ferrari