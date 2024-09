Dopo il vasto incendio alla I.Blu problemi al depuratore delle acque

In attesa di conoscere i risultati finali del monitoraggio dell’aria attorno a Cadelbosco Sopra, dove nei giorni scorsi si è verificato un furioso incendio di macchinari e una notevole quantità di rifiuti in plastica, all’impianto della I.Blu di via Dante Alighieri, si è dovuto far fronte anche a un altro problema, verificatosi all’impianto del depuratore delle acque in via Geminiolo, al confine tra San Rocco di Boretto e Pieve Saliceto di Gualtieri, lungo la strada che collega l’argine del Po alla Cispadana. La notevole quantità di schiuma utilizzata per domare le fiamme è in gran parte finita nel sistema fognario, arrivando poi al depuratore. Risulta che sia stato necessario un intervento urgente dei tecnici per poter ripulire gli impianti, in modo manuale, per consentire il ripristino completo della funzionalità del depuratore. Ora la situazione è tornata normale, ma non sono mancate le difficoltà per poter far fronte al problema. Una ulteriore conseguenza di un incendio che ha lasciato evidenti danni strutturali e potenziali rischi ambientali.