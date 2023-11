Dopo la bolla Superbonus, le costruzioni s’interrogano sul futuro

Il passato è contraddistinto da risultati eccezionali: +15% della massa salari in un solo anno, con un valore di 70 milioni, e 1.000 occupati in più in dodici mesi.

Ma il futuro del settore costruzioni presenta nuove complessità e incertezze: da una parte l’esplosione della bolla del superbonus, dall’altra le sfide di un Pnrr che comporterà la messa a terra, entro il 2026, di un volume di risorse che varrà, solo per il settore, un terzo del valore complessivo del Piano.

E’ di questo che si è parlato nel convegno della Cassa Edile di Reggio Emilia (l’unica, in Italia, in cui confluiscono tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali), in un clima non privo di moderati ottimismi, ma anche dominato da una serie di preoccupazioni che si aprono in vista della fine di quello che, senza mezzi termini, è stato definito un “doping” per il settore, utile e al tempo stesso pericoloso perché privo di certezze sui tempi, esposto all’ingresso di imprese di dubbia qualità, segnato da proroghe, ricorsi, interruzioni della cessione del credito d’imposta che hanno anche minato – e la voce è quella degli imprenditori – la fiducia delle imprese (senza la quale gli investimenti sono più difficili) nella politica.

Una questione riassunta dall’assessore regionale Vincenzo Colla: "Non c’è politica industriale nel nostro Paese".

Un’affermazione, quella di Colla, che ha sintetizzato le preoccupazioni di un settore in cui le imprese e le organizzazioni sindacali denunciano la mancanza di programmazione nazionale e l’assenza di certezze legislative.

Un futuro, dunque, con diverse incognite, che comunque segnala, intanto, una previsione di contrazione del Pil per le costruzioni che nel 2024 dovrebbe attestarsi al 4% dopo anni di crescite a due cifre (+15,7% nel 2022 e + 29,1% nel 2021).

Non è un allarme conclamato – spiega Fabrizio Ferrarini, presidente della Cassa Edile - ma un segnale che richiede cambi di rotta in un Paese che si avvicina all’inverno demografico".

Le risposte? Dall’assessore Colla una serie di indicazioni sull’esigenza di una nuova politica per la casa e, soprattutto, sul tema del recupero. "Bisogna rendere anche economicamente più conveniente recuperare, abbattere e riqualificare piuttosto che continuare a lasciar costruire su nuove aree".