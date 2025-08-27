Dopo la condanna a 8 anni. Sorveglianza speciale per l’ex poliziotto Mesiano

È stata momentaneamente confermata dal tribunale la sorveglianza speciale per l’ex poliziotto Domenico Mesiano, un tempo in servizio nella questura reggiana. Lui, 51enne, nato a Catanzaro, ha finito di scontare la condanna a 8 anni e mezzo con rito abbreviato nel processo di ‘ndrangheta ’Aemilia’, dov’è stato giudicato responsabile di concorso esterno alla mafia e altri reati, con verdetto confermato nell’ottobre 2018 in Cassazione.

In febbraio Mesiano, ex autista del questore ed ex addetto stampa dell’istituzione di via Dante, è uscito dal carcere di Ascoli Piceno, l’ultimo nel quale era stato detenuto, ed è tornato libero. A metà luglio l’ex agente, assistito dagli avvocati Vincenzo Belli e Gabriella Fera, è ricomparso in tribunale perché il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi ha chiesto che fosse di nuovo riapplicata la sorveglianza speciale per 5 anni (lui aveva già fatto 1 anno e 3 mesi dal 2017), ritenendo che sussistesse la pericolosità sociale; domanda a cui si è opposto il difensore Belli. La discussione si era svolta davanti al collegio dei giudici presieduto da Luigi Tirone, a latere Sarah Iusto e Francesco Panchieri; Ronchi era stata sostituita in udienza dal pubblico ministero Maria Rita Pantani, che aveva illustrato una nota della questura datata 8 luglio in cui si ravvisava il rischio che lui fosse ancora a disposizione del clan e il fatto che non aveva pagato il risarcimento ingente deciso in ’Aemilia’ agli enti costituiti parte civile.

La sentenza del maxiprocesso disponeva che lui fosse sottoposto a libertà vigilata una volta uscito dalla detenzione, ma dopo un’istanza da lui presentata non era stata applicata; era stata infatti annullata nel dicembre 2024 dall’ufficio di sorveglianza di Macerata (competente per Ascoli) perché si è ritenuto che non fosse più ravvisabile la pericolosità sociale.

Nel giugno 2024, di fronte alla sua richiesta di un permesso di un giorno da trascorrere coi familiari a Spoleto, il magistrato di sorveglianza rimarcò che Mesiano "ha partecipato all’opera di rieducazione" e anche che "non sono emersi elementi obiettivi per far ritenere un attuale e concreto inserimento nell’associazione mafiosa". Questi due pronunciamenti erano stati depositati in luglio dall’avvocato Belli, che aveva anche rimarcato che Mesiano si è separato dalla moglie, abita in provincia di Vibo Valentia e lavora come autista.

Il collegio reggiano ha sciolto la riserva dopo alcuni giorni, decidendo di mantenere la sorveglianza speciale: secondo i giudici, i cinque mesi trascorsi in libertà e caratterizzati da comportamenti corretti sono troppo pochi per poter escludere la pericolosità sociale e anche le considerazioni positive fatte dai magistrati della sorveglianza non sono sufficienti.

A seguito di questo provvedimento, per una settimana Mesiano non ha potuto lavorare, poi a seguito di una successiva richiesta è stato autorizzato a riprendere la sua attività.

La difesa ha nel frattempo impugnato la decisione sulla sorveglianza speciale davanti alla Corte d’Appello di Bologna. Nel processo ’Aemilia’ era stato riconosciuto che Mesiano, attraverso la consultazione abusiva della banca dati delle forze dell’ordine, diede aiuto a mafiosi con ruolo di vertice come Nicolino Sarcone, Alfonso Diletto, Gaetano Blasco, Pasquale Brescia e Giuseppe Vertinelli. Fu anche ritenuto responsabile di violenza privata alla giornalista Sabrina Pignedoli, costituita parte civile tramite l’avvocato Roberto Sutich, per farla desistere dalla scrittura di notizie che potevano gettare discredito su alcuni membri della cosca.

Lui, dopo l’arresto nel gennaio 2015, e nel corso del processo, in cui è stato difeso dall’avvocato Belli, si è sempre proclamato innocente.