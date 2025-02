Dopo la condanna sparisce. I carabinieri lo intercettano

Tra il 2010 e il 2015 si è reso protagonista di reati legati a traffico di droga, accusato pure di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, per una condanna complessiva a tre anni, quattro mesi e 21 giorni di reclusione, più una multa da 14 mila euro. Le sentenze erano state emesse, a varie riprese, dal tribunale di Reggio tra il gennaio e il marzo del 2014, oltre che nel febbraio 2018. Successivamente le stesse condanne erano diventate definitive, con il quarantenne straniero che, attraverso il suo legale, aveva chiesto l’affidamento in prova o gli arresti domiciliari come alternativa alla permanenza in cella. Ma all’improvviso l’uomo, che risulta risiedere a Castelnovo Sotto, si è reso irreperibile, non più rintracciabile in Italia, forse tornato nel suo Paese d’origine.

La richiesta del condannato è stata così rigettata, con l’emissione di una ordinanza di carcerazione per il diretto interessato, ovviamente quando sarebbe stato rintracciato. E l’altra mattina lo straniero è stato intercettato dai carabinieri di Gattatico, nel corso di un controllo avvenuto a Cadelbosco Sopra, dove il quarantenne è stato fermato e identificati. Quando è emersa l’ordinanza di carcerazione a suo carico, l’uomo è stato condotto prima in caserma e poi in carcere, per espiare la pena detentiva. Le condanne, emesse dal tribunale di Reggio, sono da tempo definitive, ma solo ora potranno essere attuate con la reclusione, fino alla totale espiazione della pena.

Antonio Lecci