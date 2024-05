Dopo la lettura una riflessione sul tema dell’emigrazione. Oltre le differenze: tutti gli individui meritano uguali diritti

La lettura del libro ’Casa Lampedusa’ di Antonio Ferrara, ci ha stimolato a fare una riflessione sul tema dell’emigrazione. La decisione di lasciare il proprio paese in cerca di una vita migliore richiede un coraggio straordinario, considerando le molteplici sfide che i migranti affrontano durante il viaggio, un’esperienza che spesso si trasforma in tragedia in cui molti di loro perdono la vita. A volte purtroppo capita che non tutta la tua famiglia di un migrante arrivi sana e salva, proprio come capita a Khalid, uno dei personaggi del libro, con la moglie e la figlia che non sopravvivono al viaggio La storia mette in luce, soprattutto attraverso la figura di Khalid, la dura realtà dei migranti, tra viaggi rischiosi, malanni, controlli infiniti, scarse condizioni igieniche, centri di accoglienza poco attrezzati e male organizzati. Tutto ciò senza la certezza di un’integrazione positiva all’interno del paese dove si approda: la sua stessa permanenza nella famiglia di Salvatore genera continui incontri e scontri culturali. Il libro trasmette il messaggio che, nonostante le differenze, tutti gli individui meritano gli stessi diritti. Particolarmente toccante è il ruolo di Salvatore il quale, attraverso la lettura, apre la porta alla conoscenza e all’inclusione: dopo un inizio difficile, il suo rapporto con Khalid migliora proprio grazie alla conoscenza reciproca. Personaggi come Deborah, che apre una biblioteca a Lampedusa, e il dottor Pietro, che dedica sé stesso all’assistenza dei migranti, aggiungono elementi di ispirazione al racconto. La figura di don Mimmo, poi, con le sue parole coraggiose in risposta a chi diffonde pregiudizi sugli immigrati, contribuisce a diffondere un messaggio di rispetto e accettazione. Il libro è molto scorrevole e, per quanto tratti temi difficili e pesanti, è piacevole da leggere. Grazie alla tecnica narrativa con cui è scritto e grazie al fatto che le vicende sono filtrate attraverso gli occhi del protagonista, la sua lettura è consigliata a tutti.

Christian Tamburrini,

Nicole Roncaglia,

Alice Manfredi, Vittoria Zini, Luca Sani,

Matilde Venturelli,

Matteo Ruini