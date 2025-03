Dopo la mediazione in prefettura l’educatrice viene reintegrata

CASTELNOVO MONTI Esprime soddisfazione l’Adl Cobas per il risultato ottenuto doppo la mediazione in Prefettura: il reintegro dell’educatrice in servizio in Appennino che in precedenza era stata trasferita a Moncasale. Ieri mattina si è conclusa positivamente la ‘procedura di raffreddamento’ tra la cooperativa Papa Giovanni XXIII e Adl Cobas in rappresentanza dell’educatrice, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Unione Comuni Appennino Reggiano.

La prefetta di Reggio Emilia, Maria Rita Cocciufa, ha convocato l’incontro delle parti in seguito all’apertura dello stato di agitazione da parte del sindacato, sollecitato dalle educatrici operanti nei territori dell’Unione dei Comuni dell’Appennino. L’apertura dello stato di agitazione, che precede lo sciopero, ha rappresentato il tentativo del sindacato per risolvere la questione del trasferimento.

L’educatrice coinvolta, insieme alle sue colleghe, è stata protagonista delle vertenze sindacali attivate. Tra i successi ottenuti, il riconoscimento degli spostamenti tra i luoghi di lavoro, ore di lavoro precedentemente non considerate anchr se svolte quotidianamente dalle lavoratrici. Inoltre, grazie all’impegno dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, è stata formalizzata anche la figura dell’educatore d’Istituto, un miglioramento che ha stabilizzato i servizi educativi essenziali, garantendo la qualità dell’assistenza e potenziando la presenza delle educatrici nelle scuole.

"E’ stata una decisione unilaterale della cooperativa, che aveva minato questo percorso virtuoso - afferma il sindacalista Silvio Rosati - oggi recuperato grazie alla mediazione della prefettura. La cooperativa ha infatti deciso di reintegrare l’educatrice nelle stesse mansioni. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto grazie al dialogo con le parti coinvolte".

Pertanto l’educatrice trasferita d’ufficio dalla Papa Giovanni XXIII alla struttura di Mancasale, con l’inizio del prossimo anno scolastico tornerà nella scuola dell’Appennino. Le educatrici, unitamente al sindacato Adl Cobas, hanno organizzato un incontro pubblico questa sera alle ore 20, presso il Centro Don Bosco in Via alla Pieve 5 a Castelnovo Monti. Verranno illustrate le linee guida di quella che sarà la figura dell’educatore d’istituto.

Settimo Baisi