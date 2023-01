Dopo la morte di ’Katia’ ora si chiedono interventi

Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Caterina Arduini, la sessantenne travolta e uccisa da due auto mentre attraversava via Curiel, la provinciale 28 che dal Ponte sull’Enza conduce verso il centro abitato. Oggi è la pericolosità della strada a essere sotto i riflettori, con il gruppo consiliare di minoranza Viviamo Montecchio che ha raccolto in un’interrogazione le proteste dei cittadini. ’Katia’ Arduini era appena uscita dal Redas, dove aveva trascorso il pomeriggio a ballare il liscio con le amiche, e stava raggiungendo il vicino parcheggio per andare a mangiare una pizza in compagnia e poi tornare alla sua casa di Salvarano di Quattro Castella. Stava attraversando in una zona con strisce pedonali (non è chiaro se stesse camminandovi sopra o vicino), quando è stata falciata.

La salma della donna, ancora sotto Procura, dovrebbe essere sottoposta ad autopsia nelle prossime ore. Si vuole tra l’altro determinare se a ucciderla sia stato il primo urto - una Fiat Panda condotta da un 34enne montecchiese -, o il grosso pick-up (condotto da un amico della vittima) che l’ha investita mentre era a terra. Si attendono anche gli esami tossicologici a cui - come di prassi - sono stati sottoposti i due automobilisti.

In attesa di determinare eventuali responsabilità, sul banco degli imputati c’è la strada: vige il limite dei 30 kmh, ma è usata come una tangenziale (in attesa che sia realizzata la Tangenziale Sud Ovest): è percorsa giorno e notte da un traffico intenso e veloce, con molti automezzi pesanti. Numerosi negli anni gli incidenti, anche gravissimi: a pochi passi da dove ha perso la vita la Arduini, il 4 luglio 2019 erano state travolte una nonna ottantenne con la nipotina di 8 anni, sopravvissute dopo giorni di rianimazione. In quel tratto gli incidenti mortali negli ultimi anni sono stati tre. I montecchiesi da anni segnalano la pericolosità della Sp28. I primi a protestare sono i commercianti con negozi e locali (oltre al Redas nella zona ci sono ristoranti, bar e paninoteche) affacciati su quella "pista buia e con poca visibilità a causa della semicurva". In alcuni tratti non c’è nemmeno il marciapiede.

Dopo la morte di Caterina Arduini, dai cittadini sui social viene la proposta di una raccolta di firme a sostegno di una petizione al sindaco Fausto Torelli. Ieri i consiglieri di minoranza Luigi Rocca e Massimiliano Fiorentino, senza puntare il dito contro l’amministrazione comunale ma unendosi ad essa nel cordoglio, e sottolineando "la buona fede delle giunte di centrosinistra succedutesi", interrogano per sapere "se vi sia intenzione di rafforzare con urgenza l’illuminazione pubblica, operazione peraltro da estendere ad altre arterie e piazzali", e "se si è presa in considerazione la verifica dello stato dei manti (sia in asfalto superficiale che basico) della via, ai fini di valutare la realizzazione di dossi o, in caso di diagnosi pericolosa o problematica, di un semaforo pedonale". Francesca Chilloni

Nina Reverberi