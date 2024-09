Dopo la rissa a Boretto. La lettera delle parrocchie: "Urge un lavoro educativo"

Non è stata una semplice lettera-intervento. La risposta dell’Unità pastorale Sant’Alberto e San Artemide Zatti è stata una "lettera volutamente articolata", che ha unito le tre parrocchie di Boretto, Brescello e Gualtieri in una reazione civile e decisa di fronte alla violenta rissa di otto giorni fa, che nel cuore del centro borettese ha rischiato di provocare una tragedia.

Il parroco, don Giancarlo Minotta, nei giorni scorsi aveva annunciato questo intervento. E già durante l’omelia, nel commentare letture e vangelo, alla messa festiva di ieri, in una basilica di Boretto gremita di feceli, ha espresso il sogno di "poter avere un luogo dove ognuno possa lasciare i propri giovanissimi figli da soli, certi che possano trovarsi un luogo sicuro".

E di fronte alla cultura dell’avere "la libertà di fare ciò che si vuole", ha aggiunto: "Allora non scandalizziamoci di quanto accaduto domenica scorsa".

Poi, a fine messa, davanti all’altare si sono alternati parrocchiani dei vari paesi dell’Unità pastorale, leggendo un lungo testo, diviso per tematiche, come risposta proprio alla violenta rissa avvenuta a Boretto.

Sono emerse le paure anche nel solo uscire di casa, il pianto di coloro che hanno vissuto quelle scene da testimoni, la crescente percezione di insicurezza dei cittadini… Ma anche il “culto” dell’apparire e del potere a ogni costo.

Dunque, cosa fare? "Occorre stabilire norme per vivere insieme. Ma se non c’è più una verità da cercare insieme e dalla quale partire per regolamentare, è evidente che si afferma la legge del più forte", continua la lettera letta sull’altare durante la messa.

La soluzione proposta dalla Chiesa? "Non lasciamoci vincere dalla paura. Siamo convinti – ha conclude don Giancarlo – che sia urgente un lavoro educativo, dal quale nasce anche un modo giusto e retto di vivere la politica, l’economia, l’associazionismo, l’amministrazione della giustizia. Capace di dare sicurezza e quindi spazi di autentica libertà, dove poter esprimere ancora meglio le proprie capacità".

Un fragoroso applauso finale ha concluso la celebrazione. Presenti in prima fila il sindaco di Boretto Andrea Codelupi con la giunta quasi al completo, il sindaco di Gualtieri, Federico Carnevali, rappresentanti dei Comuni e delle parrocchie di Boretto, Gualtieri e Brescello.