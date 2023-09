Dopo l’addio di Costetti, rifatta la giunta: il vicesindaco è Campani

Ricomposta la Giunta nella seduta del Consiglio comunale di lunedì sera a Carpineti a seguito delle dimissioni dell’assessore al bilancio Mirco Costetti. Il sindaco Tiziano Borghi (foto) ha presentato l’assessore ai lavori pubblici, patrimonio e agricoltura, Gianfranco Campani, che ha assunto anche il ruolo di vicesindaco. Nella seduta è stata fatta la surroga della consigliera Federica Becchetti in sostituzione dello stesso consigliere dimissionario e vicesindaco Mirco Costetti. Il sindaco Borghi, che ha assunto la delega al bilancio, ha risposto all’interpellanza del Gruppo Futuro Comune sulla rinuncia del vicesindaco Mirco Costetti, leggendo in aula il documento di dimissioni. "Mi attengo alle motivazioni espresse sul documento - ha affermato Borghi - che fanno riferimento ad una mancanza di sintonia sulla gestione di importanti tematiche che riguardano il Comune". Non essendo stato espresso, a sei mesi dal trimestre bianco, dove in pratica tutto il programma elettorale è stato svolto, secondo il sindaco "diventa difficile capire su quale tema sia mancata la sintonia".

Il sindaco non intende lasciarsi coinvolgere in discussioni da campagna elettorale. "Per quanto riguarda l’affermazione di alcune forze politiche che ipotizzano problemi di bilancio, come neo assessore, - conclude il sindaco Borghi - confermo che esso è in sicurezza, come del resto comprova il costante parere positivo del revisore dei conti". Il gruppo di opposizione fa notare che in un anno Borghi ha perso sia in vicesindaco Costetti che l’assessore Lugli, 247 voti di preferenza complessivi, cambiando radicalmente la natura del gruppo che governa Carpineti, anche dal punto di vista dei riferimenti politici iniziali.

"Il sindaco non può sorprendersi di un fatto che già era evidente in consiglio dove il vicesindaco si esprimeva in modo diverso rispetto allo stesso sindaco. Nel 2022 viene dimissionato l’assessore Roberto Lugli, come fa Borghi a dire che va tutto bene?".

Per il gruppo di opposizione quelle del sindaco Borghi sono state solo parole di circostanza. "Abbiamo avuto forti scontri con il vicesindaco Costetti – scrive ancora l’opposizione – non siamo quasi mai stati d’accordo con la sua impostazione dei lavori pubblici, sulla programmazione, le scelte, le priorità, ma è troppo facile, oltre che falso, dire che è stato il sindaco ombra per 9 anni e di certo non è lui il colpevole diretto dello stato in cui si trova il bilancio di Carpineti".

s.b.