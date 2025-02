Dopo l’aggressione si è costituito

Non è stata necessaria una lunga ricerca per rintracciare il 22enne, residente a Rio Saliceto, che l’altra notte ha prima inseguito e speronato la vettura su cui si trovava l’ex fidanzata, per poi aggredire la ragazza e il suo attuale compagno, finiti entrambi in ospedale con traumi vari, ma non in pericolo di vita. Il giovane si è presentato spontaneamente domenica mattina alla caserma dei carabinieri di Correggio, evitando così di peggiorare ulteriormente la sua posizione giudiziaria.

E’ stato identificato in attesa che vengano completati gli accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno ancora raccogliendo alcune testimonianze. Poi verranno chiarite le possibili ipotesi di accusa, tra cui le lesioni aggravate. Secondo quanto ricostruito, il 22enne avrebbe incontrato l’ex fidanzata col suo nuovo compagno in un locale da ballo. Forse ci sarebbero stato un primo diverbio fra le parti. E all’uscita si è verificato l’inseguimento, con il 22enne alla guida di un furgone che ha speronato l’auto della coppia, con la corsa finita in via don Tosi, a Fazzano di Correggio, con lo schianto della vettura contro la recinzione di un cortile privato. Il 22enne avrebbe poi aggredito la coppia con martello e coltello, ferendo la 21enne e il 25enne che era con lei. Infine, la fuga del giovane a bordo del furgone. Mentre sul posto arrivavano l’ambulanza e i carabinieri. L’indagato, assistito dall’avvocato Luca Lugari, è ora in attesa di conoscere le ipotesi di accusa di cui dovrà rispondere davanti al giudice.

Antonio Lecci