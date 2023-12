Dopo le 20 non c’è anima viva: "Sempre meno gente vive qui. E le cose peggioreranno"

Sono le 20 di una giornata profumata di Natale, il parco del Popolo viene illuminato dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ecco però che pochi metri più avanti il polmone verde del centro storico viene di nuovo inghiottito nel buio, punteggiato qua e là dai lampioni. Poche persone decidono di affrontare il freddo pungente, la maggior parte per portare il cane a fare un giro. Andando verso via Nobili si arriva all’incrocio con via Secchi, dove un gruppo di ragazzi stranieri si ritrova tra l’ingresso del negozio di alimentari e quello di kebab. Gli unici due esercizi commerciali aperti spalancano davanti alle loro porte dei rettangoli di luce sul buio dell’asfalto.

Sono tutti ragazzi giovani, ma è difficile dare loro un’età precisa. In due salgono su un monopattino di quelli a noleggio e, avvicinandosi, urlano a di-stanza un apprezzamento poi si mettono a ridere. Passando davanti al teatro Valli, un altro loro coetaneo è appollaiato su un monopattino elettrico. È al telefono, poi chiude e sfreccia via. Altre urla ancora arrivano da due uomini, sempre stranieri, all’inizio del viale alberato che accosta via Nobili.

Arrivati al Monumento ai Concordi, su una delle panchine si trovano i resti di un pasto da fast food consumato su alcuni fogli di giornale, probabilmente usati a mo’ di tovaglia.

Proprio in quel momento Daniele, un residente della zona, passa con la sua amica a quattro zampe al guinzaglio: "La vivibilità in questa parte del centro c’è, anche perché la zona co-munque è videosorvegliata – dice indicando alcune delle camere che puntano sul passeggio del parco –. È vero anche che ormai la residenzialità è molto diminuita. Sempre meno gente si ferma ad abitare qui, e con la popolazione che in generale è in calo continuo di certo non andremo migliorando".

"Persone che mangiano e bivaccano ce ne sono, soprattutto d’estate – aggiunge, stavolta guardando il Monumento –. L’importante è che la zona dedicata i bambini sia sempre protetta, io personalmente un paio di volte ho segnalato la presenza di siringhe alle autorità e sono sempre intervenuti subito".

Poi anche lui se ne va, addentrandosi nel parco dove un amico lo sta aspettando con i suoi due cani, per continuare la passeggiata. Tutto procede con una lentezza dovuta principalmente alle rigide temperature, prima che disgelo porti con sé certo più vivacità, ma anche i relativi disagi a cui questa zona è tristemente abituata. Non ultimi, quelli relativi "al fatto che nel parco ancora non ci sia un bagno pubblico – aggiunge un’altra signora, che sta rientrando a casa –. O meglio, ci sarebbe ma non è attivo. Eppure, durante la pandemia su richiesta dei venditori ambulanti, era tornato a funzionare durante le mattine di mercato. Capisco che la guardiania abbia un costo, ma davvero in una città ci deve essere solo un bagno pubblico, cioè quello in via della Croce Bianca? E nel frattempo, le aiuole del parco vengono usate come latrine: una cosa davvero indegna".

g.ben.