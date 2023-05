Dopo le badanti, il servizio Badabé cerca anche baby-sitter

Badabé cerca baby-sitter. Badabé, lo sportello attivato in novembre dal servizio sociale dell’Unione Tresinaro Secchia, amplierà infatti la propria attività alle baby-sitter. Il servizio di incrocio tra domanda e offerta, oltre che di formazione e assistenza, che già caratterizza l’attività di Badabé per le badanti e famiglie che necessitano di individuare una persona che si prenda cura dei loro cari, sarà esteso pure all’assistenza dei minori.

Avviata una raccolta di candidature di aspiranti baby-sitter che verranno selezionate con colloqui per individuarne competenze, esperienze e disponibilità per rispondere alle esigenze delle famiglie dei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano.

Tra i requisiti richiesti per le baby-sitter, oltre alla residenza in un comune dell’Unione e maggiore età, la cittadinanza italiana, di uno Stato europeo o anche straniera con regolare permesso di soggiorno, il possesso di un diploma di scuola superiore inerente l’ambito educativo o l’insegnamento oppure, in caso di indirizzi diversi, di un attestato in questi settori.

"Badabé svolgerà esclusivamente una funzione informativa e di incontro tra domanda-disponibilità senza intervenire in alcun modo nel rapporto di collaborazione che si verrà eventualmente a creare tra baby-sitter e famiglia che sarà gestito in piena autonomia fra le parti", spiegano dall’Unione. Per informazioni: 3357747660.

mat. b.