Dopo le parole di Bellini: "Se era all’hotel Mucciatella si indaghi su quel periodo"

di Giovanni Vignali (*)

Durante le spontanee dichiarazioni, rese davanti alla Corte di Appello di Bologna, Paolo Bellini – condannato in primo grado all’ergastolo per la strage del 2 agosto 1980 – ha per la prima volta fornito una versione clamorosa di un fatto accaduto in provincia di Reggio Emilia, all’hotel Mucciatella di Puianello, sul quale l’Italia si interroga da decenni.

A 48 ore dall’esplosione della bomba che uccise 85 persone e ne ferì oltre 200 il procuratore capo della città bolognese Ugo Sisti scomparve, proprio nel bel mezzo delle indagini che coordinava in prima persona, e si recò nella struttura alberghiera di proprietà del padre di Bellini. La mattina dopo venne scoperto casualmente nel corso di un blitz della polizia e da allora si è molto dibattuto su cosa ci facesse un magistrato impegnato sulla peggiore strage della storia recente del nostro Paese "a casa di Aldo Bellini, il genitore di un estremista di destra latitante". Ebbene, in aula Paolo ha rivelato: a quell’incontro ero presente anche io.

Durante il processo di primo grado a Bologna era emerso che una figura misteriosa si muoveva nell’hotel a fianco del procuratore, ma non venne identificata.

Ora Bellini in aula aggiunge un tassello: quell’uomo ero io, sotto falso nome, e apre così uno scenario che reca con sé una serie di considerazioni inquietanti. La prima: nel 1980 Bellini aveva già ucciso, per contro di Avanguardia nazionale, l’esponente di Lotta Continua Alceste Campanile. Era dunque un esponente del terrorismo degli anni ‘70 che insanguinò l’Italia. Pochi anni dopo, cambiato il nome in Brasile in Roberto Da Silva e il volto, grazie alla chirurgia plastica, si accompagnava al procuratore capo di Bologna "scortandolo" a pochi giorni dall’omicidio di Aldo Moro, pilotando un aereo che condusse Sisti a Roma, al Ministero dell’Interno. Che tipo di riunione fu? Per discutere di cosa?

Paolo Bellini senz’altro si mosse a Bologna nei mesi attorno alla strage (questo è stato accertato già prima della condanna della Corte d’Assise, rispetto alla quale il killer continua a proclamarsi innocente) e adesso dice, chiaramente, che fece un summit con lo stesso Ugo Sisti nel reggiano, a 48 ore dall’esplosione. È normale che in un Paese che voglia dirsi civile questo accada?

Considerando che tutti protagonisti di quelle vicende sono morti, tranne il killer sotto processo, si dovranno attendere le prossime dichiarazioni spontanee per sapere se aggiungerà altro, o se porterà conferme tangibili di quanto ha sostenuto.

Già oggi però vien componendosi un quadro che colloca Reggio Emilia al centro della strategia della tensione, con le Brigate Rosse da un lato e Bellini sul fronte opposto, un quadro che meriterebbe un approfondimento investigativo e storiografico serio. Perché la nostra città recitò un ruolo così oscuro e terribile in quegli anni di sangue? Chi vigilava? Quali altre figure si mossero in città e provincia, atteso che non è credibile pensare che si sia trattato di terroristi "costituitisi in proprio", e quindi avulsi da relazioni pericolosissime certo molto oltre la dimensione reggiana?

L’ultima domanda, ma forse la prima che dovremmo porci è forse la più scomoda: questo tipo di dinamiche sono confinabili agli anni ‘80 e ‘90 o si sono perpetuate sino ai giorni nostri, magari cambiando forma e (almeno in parte) protagonisti?

(*) autore de ’L’uomo nero

e le stragi’