Dopo le violenze la coppia cerca di riconciliarsi

Lesioni aggravate. È l’accusa mossa a un 45enne, commerciante del centro, per la condotta che avrebbe tenuto verso la moglie in un episodio del ’22, al centro del processo sfilato ieri davanti al giudice Francesco Panchieri. Si tratta di un precedente rispetto alla vicenda che in questo mese ha coinvolto la coppia, ora al centro di un tentativo di riavvicinamento.

Partiamo dall’ultimo episodio. La donna 44enne, pure lei negoziante in centro, dopo un litigio aveva accoltellato il marito nella notte, in casa. L’uomo, seppur ferito vicino al polmone, non aveva riportato conseguenze gravi. Dapprima lei era stata indagata per tentato omicidio, poi gli accertamenti avevano portato a tratteggiare uno scenario opposto: la donna lo avrebbe colpito per difendersi, dopo aver sopportato nel tempo svariate vessazioni.

Dopo aver interrogato la 44enne, il pm Stefano Finocchiaro aveva riqualificato l’ipotesi di reato lesioni aggravate, e la donna era stata scarcerata e rimessa in libertà. Poi il pm aveva ritenuto che si trattasse di legittima difesa, tanto che il nome del marito era stato indagato per maltrattamenti.

Per il fatto del 2022, procedimento scaturito dalla segnalazione dell’ospedale, le lesioni sono contestate con l’aggravante perché con prognosi superiore ai 30 giorni. Ma la donna, assistita dall’avvocato Rovena Bocedi, ieri ha rinunciato a costituirsi parte civile: lei tornò al lavoro dopo pochi giorni, le lesioni non sarebbero aggravate e quindi procedibili solo su querela, che non venne sporta.

L’imputato, difeso dall’avvocato Helmut Bartolini, ha chiesto il rito abbreviato condizionato a sentire la donna. Il processo si farà a maggio. "Marito e moglie si stanno riavvicinando - spiega l’avvocato Bocedi - I legali delle parti hanno capito che c’è una reciprocità dovuta ai litigi, ma nessuna vera volontà di fare del male. Hanno capito di avere esagerato".

Alessandra Codeluppi