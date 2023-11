Dopo l’emergenza. La ricostruzione: in arrivo 43,7 milioni per 70 interventi

Dopo i temporali torrenziali, la tragica alluvione e i disastri su tutto il territorio in maggio, arriva sull’Emilia Romagna una pioggia di euro per realizzare interventi di messa in sicurezza dei corsi d’acqua, di costruzione di opere idrauliche, di consolidamento di frane (se ne sono attivate 60mila di nuove, 350 di grandi dimensioni) e di rimozione dei materiali trasportati all’interno dei fiumi.

Si stimano in 47 milioni i metri cubi di terreno franato (85 milioni di tonnellate), di cui il 20-30% è finito nei corsi d’acqua. Saranno 120 i nuovi cantieri da Reggio a Rimini, con uno stanziamento di altri 100 milioni di euro dopo i 91 avviati da maggio per 121 milioni. Altre opere (nel complesso si arriverà a 430) saranno avviate grazie a ulteriori 360 milioni di finanziamenti da ’cassaforti’ come il Pnrr e il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Nella nostra provincia gli interventi in programma sono 70, per 43,7 milioni di euro.

"A fronte di un evento estremo, epocale, abbiamo iniziato subito a lavorare – sottolineano il governatore Stefano Bonaccini e Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile –. Buona parte degli interventi di somma urgenza è stata completata; si sono rivelati efficaci già la settimana scorsa, nella gestione del nuovo, pesante evento di maltempo".

In campo, oltre alla Struttura Commissariale, una task force di enti attuatori con Regione, Autorità di bacino, Aipo, Associazione nazionale delle bonifiche, che insieme alle Università di Parma, Padova, Modena-Reggio e il Politecnico di Milano stanno anche studiando "le possibili azioni per il futuro".

Nel Reggiano la maggior parte dei cantieri riguarda il reticolo idraulico montano e collinare. Il più rilevante riguarda la messa in sicurezza del torrente Tresinaro tramite la realizzazione di casse di espansione a monte e a valle del Rio delle Viole nei comuni di Scandiano, Castellarano e Viano. Un’opera tanto fondamentale quanto attesa anche dai cittadini della sponda modenese del Secchia, finanziata dalla Regione con 21,7 milioni di euro.

Due altri cantieri – di "somma urgenza" – sono stati già conclusi grazie 3 milioni dai fondi dell’ordinanza 6 del commissario Figliuolo. Anche in questo caso, la zona a cui si è prestato immediato interesse è stata quella della valle del Secchia: l’ondata temporali aveva riattivato della grande frana di Calita (Baiso). Si è lavorato per settimane 7 giorni su 7, h 24: si è così evitata l’interruzione di una strada comunale, il coinvolgimento di alcune abitazioni e, soprattutto, l’interruzione della strada provinciale "delle ceramiche" 486R. A questi interventi prioritari, nel Reggiano se ne aggiungono altri 15 urgenti, inseriti nell’ordinanza 8 del generale Figliuolo (per 6 milioni 700mila euro) e 18 nella programmazione regionale o resi possibili da altre risorse straordinarie di Protezione civile, Fsc (per 2 milioni 570mila euro). A tutto ciò si aggiungono altri 34 cantieri per 9 milioni 720mila euro, coperti con varie altre fonti di finanziamento (come il Pnrr) sul 2024 e il 2025. La Regione ha aperto una nuova sezione nel proprio portale web, dove si trova la mappa interattiva dei lavori.