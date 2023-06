"Dopo l’esplosione ricordo le parole e il volto del titolare del furgone"

"Eravamo a fare rifornimento all’automedica, alla stazione di servizio, quando siamo stati inviati dalla centrale del 118 in piazza a Guastalla, per un’esplosione di un furgone rosticceria al mercato…". Luca Franchi (foto), infermiere dell’Ausl di Reggio, in servizio nel distretto guastallese, ricorda quell’emergenza del 9 marzo 2013. E l’ha rievocata, nei giorni scorsi a Bologna, alla sede della Regione, al convegno ’Emozioni in emergenza’, che ha coinvolto numerosi professionisti dell’Emergenza-urgenza di tutta l’Emilia-Romagna, analizzando anche i temi legati allo stress che può derivare da esperienze di soccorso sanitario.

Luca Franchi, visibilmente emozionato, ha raccontato l’esperienza di quel mezzogiorno di fine primavera, costato la vita a tre donne e il ferimento di una dozzina di persone. L’infermiere – supportato pure dalla proiezione delle foto dell’azione dei soccorsi, messe a disposizione dal Carlino – ha ricordato il volto del titolare del furgone esploso: "Sono morte tutte", le sue prime parole dopo aver capito di aver perso moglie, figlia e cognata in quello scoppio. E poi, alla fine dell’emergenza, quando tutti i pazienti erano in ospedale, il "desiderio di tornare sul luogo dell’evento", come se non avesse ancora concluso quella missione.

Episodi che lasciano il segno, che toccano nel profondo anche i professionisti di maggiore esperienza. E’ stata pure l’occasione per rivedere certi episodi per poterli analizzare meglio da esperti psicologi. Anche per poter riconoscere un maggiore livello professionale agli operatori del soccorso, chiamati a intervenire su episodi spesso drammatici.

a.le.