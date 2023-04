Dopo l’incidente l’auto prende fuoco: madre e figlia si salvano

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa. Soccorsi mobilitati, ieri pomeriggio verso le 15,30 in via Stradella, tra Canolo di Correggio e San Michele di Bagnolo. Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo per le persone, così come hanno verificato i volontari dell’ambulanza della Croce rossa arrivati sul posto, ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco in quanto l’auto coinvolta nell’incidente – una sbandata fuori strada – si è incendiata improvvisamente. L’intervento della squadra del 115 ha poi riportato la situazione in sicurezza. Il personale sanitario ha poi trasportato due donne – madre e figlia minorenne – al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per medicare traumi giudicati non gravi. Rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. Una sbandata in auto si è verificata ieri mattina anche sulla tangenziale a Bagnolo, senza gravi conseguenze per le persone.