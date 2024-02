Dopo lo scontro, la fuga: "Cerchiamo testimoni"

Un appello per cercare di rintracciare l’automobilista fuggito dopo un incidente, lasciando sul posto un giovane ferito e danni alla sua autovettura. Lo scontro era avvenuto alle 12,15 del 10 novembre 2023 in via Cisa Ligure, all’altezza del ponte sul Crostolo tra Guastalla e Gualtieri. "Sull’auto – l’appello che viene lanciato dal padre del giovane ferito – c’era mio figlio che tornava dal lavoro. Una vettura in arrivo da Gualtieri ha invaso l’altra corsia, urtando la vettura e staccando lo specchietto retrovisore con i vetri del finestrino finiti addosso al conducente, ferendolo. L’altro automobilista non si è fermato. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi sanitari. Poi l’ambulanza ha trasportato mio figlio al pronto soccorso ospedaliero a Guastalla. E’ arrivata la polizia locale, trovando lo specchietto retrovisore dell’auto del fuggitivo, scoprendo che la vettura era una Citroen C5 nera. Ma non è stato purtroppo verificato che nelle vicinanze c’era una telecamera di un privato con ripresa a 360 gradi. Forse dalle registrazione si sarebbe potuto individuare la targa dell’auto in fuga. Dopo 15 giorni gli agenti hanno richiesto le immagini, dopo che noi abbiamo fornito le indicazioni del privato proprietario dell’impianto di videosorveglianza. Ma ormai le immagini, trascorsi parecchi giorni, erano state cancellate in automatico. Ma ora chiedo a chiunque quel giorno possa aver visto qualcosa o avere informazioni utili al rintraccio dell’automobilista fuggito, di mettersi al più presto in contatto con la polizia locale della Bassa Reggiana".

Antonio Lecci