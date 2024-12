Dopo lo scontro si ricorda di pagare l’assicurazione

Dopo l’incidente rinnova la polizza, gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto scoprono il trucco: l’automobilista aveva pagato il premio mezzora dopo l’incidente stradale verificatosi sulla provinciale nei pressi di Vetto.

Il sinistro, che ha coinvolto due veicoli, ha inizialmente visto il responsabile tentare un accordo con l’altro automobilista. Quest’ultimo ha richiesto l’intervento delle autorità, il conducente è stato costretto ad attendere l’arrivo di una pattuglia della Stradale da Castelnovo Monti. Gli agenti, giunti sul luogo, hanno effettuato i rilievi del caso, accertando la responsabilità del conducente che ha detto di aver dimenticato a casa la polizza assicurativa.

Da un controllo approfondito è emersa la verità: il premio assicurativo risultava versato circa mezz’ora dopo l’incidente.

Pertanto il veicolo è stato sequestrato, mentre la posizione del conducente è al vaglio per eventuali responsabilità. L’agenzia assicurativa coinvolta ha preso atto dell’incidente, sottolineando che, in base alle norme del codice delle assicurazioni, il risarcimento dei danni potrebbe ricadere interamente sul responsabile del sinistro.

Gli agenti intervenuti hanno facilmente mascherato il tentativo di eludere le normative in vigore. Questo incidente rappresenta un monito per tutti i conducenti sull’importanza di rispettare le regole del Codice della Strada, per garantire sicurezza e tutela reciproca sulla rete viaria.

s.b.