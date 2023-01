Dopo lo stop per Covid torna la tradizionale sagra di Sant’Antonio

La sagra di Sant’Antonio, dopo due anni di stop per l’emergenza sanitaria, torna domenica 15 gennaio a Casalgrande. Tante le novità della 12esima edizione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Casalgrande. Protagonista sarà la tradizionale cicciolata. In mattinata si parte con il mercato straordinario, mentre alle 9.30 in piazza Costituzione inizia la sfida tra i norcini e allo stesso orario camminata tra storia e natura. Alle 12.30 momento conviviale con il pranzo all’oratorio don Milani. Nel pomeriggio benedizione degli animali e mezzi agricoli. Non mancherà l’intrattenimento di Radio Bruno con La Strana Coppia, cottura della forma di Parmigiano Reggiano, spettacolo con i colori e la destrezza degli sbandieratori della Maestà della Battaglia di Quattro Castella. Si entra poi nel vivo della sfida dei norcini: alle 16.15 consegna delle forme alla giuria e alle 17.30 premiazione dei vincitori in sala Gino Strada. Tra le altre attività l’esposizione dei trattori, il Triciclo Grillo in via Karl Marx, lo stand della Compagnia della Spergola, la mostra fotografica ‘Evanescenze’.

m. b.