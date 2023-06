Dopo mesi di disagi riapre oggi la Sp 46

Riapre oggi, forse già nella mattinata, la strada provinciale 46, il tratto di via Ca de Frati che collega Rio Saliceto a Fabbrico e Rolo. Una strada ridotta in condizioni critiche e che sta tornando in sicurezza. Questo cantiere, suddiviso in due fasi, ha previsto alla fine dello scorso anno il tombamento di un piccolo canale. A marzo erano ripresi i lavori, proseguiti fino ad ora. Notevole il disagio in questi mesi per chiusura della strada e deviazioni.

La presenza di altri cantieri, nella stessa zona, non rende facile la vita ai cittadini. Come dimostra la goliardica iniziativa che sta spopolando sui canali sociali locali: "Il congestionato traffico di Campagnola ti ha stancato? Le nuove rotonde in costruzione rallentano il tuo business? Abbiamo una soluzione…". E’ il messaggio, ironico e goliardico, legato ai disagi al traffico prodotti dalle attività in corso: le rotatorie a Rio Saliceto e a Campagnola, il cantiere in via Reggiolo sempre a Campagnola, e i lavori (fino a venerdì) sulla Provinciale 3 a Novellara.

Ed ecco arrivare in soccorso la "Campagnola Flyng Service", con un elicottero per trasportare cittadini 24 ore su 24, verso le "più dinamiche realtà economiche della zona, dove il business non dorme mai e il fatturato si impenna alla grandissima". Le destinazioni? Cognento, Ponte Vettigano, Bernolda, Ca de Frati, Borgazzo, l’Oasi Celestina, Osteriola, Canolo, Castellazzo e, ovviamente, le Valli di Novellara. Conclude il messaggio: "Lascia a casa il Suv (hai ancora 62 rate da pagare) e vola con noi".

Antonio Lecci