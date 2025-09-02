"Dopo pochi mesi distrutta una giostra appena sistemata al parco Ulivi"

Il Comune di Rio Saliceto riparte alla carica contro il fenomeno dei vandalismi, danneggiamenti e abbandono rifiuti su luoghi pubblici. Da oltre un anno è stata revocata l’ordinanza che vietava l’accesso ai parchi pubblici nelle ore serali e notturne, favorendo la libera fruizione degli spazi e confidando nel senso civico e nel rispetto delle regole da parte di tutti. A inizio 2025 il Comune è intervenuto con risorse proprie, per oltre cinquemila euro, per manutenzione e sostituzione della giostre e dei giochi danneggiati al parco Giacomo Ulivi. "Dopo pochi mesi, una delle attrezzature appena rimessa a nuovo è stata nuovamente vandalizzata. Da circa due mesi è chiusa e transennata per motivi di sicurezza. E continuano gli episodi di abbandono di rifiuti. Oggi, in media, la squadra cantonieri è costretta a intervenire circa due volte a settimana per rimuovere rifiuti abbandonati. Ogni volta che ciò accade, questi operatori non possono occuparsi di altri servizi utili per la comunità, come manutenzioni, piccoli interventi e cura del verde", dicono dal municipio. Sono già in corso progetti per far fronte al fenomeno: potenziamento della videosorveglianza comunale, maggiori controlli delle forze dell’ordine, attivazione di volontari per la cura delle aree verdi, progetti educativi rivolti a giovani e scuole.