Cronaca
2 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
  Cronaca
"Dopo pochi mesi distrutta una giostra appena sistemata al parco Ulivi"

Il Comune di Rio Saliceto riparte alla carica contro il fenomeno dei vandalismi, danneggiamenti e abbandono rifiuti su luoghi pubblici. Da oltre un anno è stata revocata l’ordinanza che vietava l’accesso ai parchi pubblici nelle ore serali e notturne, favorendo la libera fruizione degli spazi e confidando nel senso civico e nel rispetto delle regole da parte di tutti. A inizio 2025 il Comune è intervenuto con risorse proprie, per oltre cinquemila euro, per manutenzione e sostituzione della giostre e dei giochi danneggiati al parco Giacomo Ulivi. "Dopo pochi mesi, una delle attrezzature appena rimessa a nuovo è stata nuovamente vandalizzata. Da circa due mesi è chiusa e transennata per motivi di sicurezza. E continuano gli episodi di abbandono di rifiuti. Oggi, in media, la squadra cantonieri è costretta a intervenire circa due volte a settimana per rimuovere rifiuti abbandonati. Ogni volta che ciò accade, questi operatori non possono occuparsi di altri servizi utili per la comunità, come manutenzioni, piccoli interventi e cura del verde", dicono dal municipio. Sono già in corso progetti per far fronte al fenomeno: potenziamento della videosorveglianza comunale, maggiori controlli delle forze dell’ordine, attivazione di volontari per la cura delle aree verdi, progetti educativi rivolti a giovani e scuole.

