"Dopo questa penso che smetterò di giocare Nessuno mi ha chiesto scusa, lo denuncerò"

"Basta, smetto di giocare. Questo non è sport, mi passa la voglia... Denuncerò chi mi ha ridotto così". Quattro punti di sutura sul sopracciglio destro e umore incerottato. Marco Gambarelli, 22 anni, calciatore amatoriale del Real Pratissolo, è ancora scosso.

Marco, racconti cos’è successo.

"Mancavano dieci minuti alla fine della partita, stavamo perdendo 1-0 ed erano fasi concitate, ma fin lì un match come gli altri, come tanti. A un certo punto sono intervenuto per difendere il pallone, ma a mio avviso ho subito un fallo plateale dal mio avversario. L’arbitro non ha visto e ho un po’ protestato".

E poi?

"Il mio avversario mi ha cominciato a insultare pesantemente. Mi diceva ‘T’ammazzo, testa di c..., figlio di p...".

E lei ha reagito?

"Sono un ragazzo buono, ma quando mi toccano la mamma mi si chiude la vena. Anche se in realtà, non ho fatto nulla di che. Siamo arrivati faccia a faccia, poi l’ho spintonato".

Cartellino rosso per entrambi.

"Sì, ci poteva stare. Siamo usciti dal campo e io sono rimasto appoggiato alla recinzione per vedere come finisse la partita. Poi lì dagli spogliatoi c’era anche il mio avversario, ero ancora nervoso e ammetto di avere qualche colpa ‘verbale’...".

Cosa gli ha detto?

"Sono sincero: ‘per colpa di un mongoloide come te ci ha cacciato fuori’. Certo, ho sbagliato. Ma la sua reazione è stata totalmente spropositata".

Com’è avvenuto esattamente?

"Lui mi è venuto incontro e mi ha tirato una testata. Poi è scappato negli spogliatoi, è stata proprio una vigliaccata. L’arbitro poi ha sospeso la partita perché si è creato un gran caos attorno a me, tra i compagni di squadra e gli avversari fino ai miei amici che erano venuti a vedere la gara".

Ed è stato infine portato all’ospedale.

"Sì, sarò stato al pronto soccorso fino all’1,30 di notte. Mi hanno messo quattro punti di sutura, ma ho ancora il sopracciglio gonfio. Stamattina sono comunque andato a lavorare in cantiere con la mia ditta, per la quale faccio il cartongessista. Non è stato per niente facile e fa ancora male. Ma al di là del dolore fisico, provo un’amarezza incredibile".

Intende denunciarlo?

"Sì. Ero indeciso, ho parlato e riflettuto a lungo anche con la mia ragazza. Sono intenzionato a sporgere denuncia, perché possa imparare a non ripetere lo stesso errore. Questi episodi non devono accadere in una partita di calcio amatoriale. La nostra categoria è fatta per il ‘terzo tempo’, per andarci a mangiare una pizza fuori dopo la partita. Si gioca per divertirsi, non per prendere delle testate. E così sinceramente, mi passa la voglia...".

Sta pensando di smettere?

"È stata una delle prime cose a cui ho pensato. Mi son detto: ora basta, questo non è sport. Poi ora la botta è fresca, magari cambio idea eh. Gioco da quando ho 10 anni e il calcio è sempre stata la mia passione. E poi la nostra società è nata un annofa, siamo un gruppo di amici che si è riunito soprattutto in memoria di Luca Iapichiello, morto in un incidente stradale a maggio di due anni fa. Suo figlio lo conosco da quando era piccolo e lo abbiamo fatto anche per lui. Quindi il nostro scopo è solo stare assieme e non fare a cazzotti...".

L’avversario l’ha contattata?

"No, non so neppure come si chiama. So solo che ha il doppio della mia età e anche questo mi lascia di stucco. Che esempio da adulto è? Poi dicono dei giovani che mancano di rispetto. Nessuno mi ha chiesto scusa, neppure i dirigenti della sua squadra...".