Dopo Saman le denunce: "Ora va aiutato il fratello"

"Dopo il caso Saman le ragazze hanno iniziato a denunciare: prima non lo facevano. Hanno denunciato in quattro in due anni in tutta Italia, tra cui una da Reggio Emilia. Nei dieci anni precedenti non c’era stata alcuna denuncia. Per questo serviva una sentenza esemplare: per scoraggiare queste culture ma non è stato così: il matrimonio forzato è come la mafia: non c’è scampo. Ora speriamo in un appello".

Ebla Ahmed, madre italiana e cattolica, padre yemenita e musulmano, presidente dell’associazione ‘Senza Veli sulla Lingua’ commenta così la sentenza di primo grado del processo per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana trovata sepolta sotto un rudere a Novellara: ergastolo ai genitori di Saman, 14 anni allo zio Danish, assolti i cugini.

"La cittadinanza onoraria va bene ma Saman Abbas aveva bisogno di giustizia: serviva una sentenza diversa. La cittadinanza è un simbolo, la sentenza un segnale – afferma Ebla –. Ci sono ragazze che vengono uccise come cani da mamme e papà: serviva una pena esemplare e non c’è una motivazione valida per assolvere due cugini complici dell’atroce delitto. Mio padre mi ha insegnato che la religione non c’entra – continua – siamo dinanzi a usanze arcaiche e criminali. Le donne, dopo Saman, hanno preso coraggio e hanno iniziato a denunciare: le quattro ragazze che hanno trovato la forza di segnalare oggi sono tutte in protezione, seguite da uno psicologo e un mediatore culturale che è una figura fondamentale, ma la sentenza le ha ferite. Il caso Saman mi tocca veramente tanto perché noi, come associazione, abbiamo sostenuto la Legge Saman con prima firmataria l’onorevole Stefania Ascari e poi passata in Parlamento nel decreto Cutro. Aspettavo la sentenza di questo processo fiduciosa, certa che ci sarebbero state delle pene severe, come comunque merita questo caso invece sono rimasta delusa: lo zio Danish, anche se ha collaborato facendo trovare il corpo, è pur sempre l’esecutore: la pena a 14 anni è veramente irrisoria. L’assoluzione dei 2 cugini, a mio parere, è scioccante, essendo loro complici. Speravo che questa sentenza servisse a indebolire le culture arcaiche e criminali, che facesse capire che qua, il perdono per certi crimini, non esiste ma non sarà così. Siamo felici che questo Governo non abbia mai mollato, che sia riuscito a portare qua il padre nonostante non vi sia un accordo bilaterale Italia Pakistan ma, lo ripeto, mi aspettavo che ci fosse una sentenza diversa. Infine – conclude – il fratello che fine farà? Come studierà? Mentre la mamma per me è una carnefice lui è una vittima e come tale va salvata perché ha avuto un grande coraggio. Aiutiamolo".

Valentina Reggiani