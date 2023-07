Dopo sette anni di battaglie legali, la pace Costi si scusa con la ditta Coesa e Piero Ferrari

Dopo sette anni di battaglie legali sull’assegnazione della spalatura della neve in alcune strade del Comune di Villa Minozzo, pace fatta con scuse da parte dell’accusatore Erio Costi all’accusato Piero Ferrari, presidente della ditta Coesa che aveva avuto in assegnazione con appalto la spalatura della neve. Costi l’aveva contestata e, tramite il suo legale, aveva fatto denuncia. Poichè nelle varie fasi dell’iter giudiziale è emersa la regolarità dell’assegnazione del bando, Costi ha formulato le scuse nei confronti di Ferrari delle quali riportiamo il testo completo: "Nel 2016, a seguito dell’appalto per la spalatura della neve, ritenendo che l’esito di tale appalto non fosse conforme alla leggi vigente e a quanto previsto del bando di gara, il sottoscritto Erio Costi affiggeva dei volantini, da me redatti, in vari esercizi e località del comune di Villa Minozzo e inviava tali volantini agli organi di stampa, In tali volantini venivano citati la ditta Coesa e il Sig. Piero Ferrari. Alla luce di quanto avvenuto in questi anni e delle interpretazioni su quanto riportato in tale volantino, il sottoscritto Costi Erio desidera chiarire di ritenere la ditta Coesa e il signor Piero Ferrari del tutto estranei ai fatti e alle accuse riportate in tale volantino e chiede loro scusa per i disagi, le cattive interpretazioni e altro da essi subito".

s.b.