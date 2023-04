Dopo tre anni ritorna lo scusin

Dopo tre anni di pandemia, torna a Pasqua la battaglia dello ‘scusin’, l’antica tradizione che vede a confronto la resistenza delle uova sode e colorate.

A Castelnovo Monti torna il 9 e 10 aprile. L’iniziativa è stata presentata in comune dalla rappresentante dei commercianti, Patrizia Agnesini, col sindaco Enrico Bini e l’assessore Chiara Borghi, per gli alpini Ciro e Bruno Corbelli, l’artista Simona Sentieri, Valentina Corbelli (figlia di Anna Gilioli Corbelli, che riportò in auge la tradizione). Poi Mariola Piazzi e Rita Zannini (per Cieli Sereni, Vogliamo La Luna, Progetto Nautilus e Fondazione Don Zanni) col dottor Massimo Gandolfi di endoscopia del S.Anna, una lotteria raccoglierà fondi per donare una strumentazione al reparto.

Le due giornate clou saranno Pasqua e Pasquetta in piazza Peretti e centro storico, dal mattino Scusìn, gastronomia, mercatino dei fiori, solidarietà, artisti di strada itineranti (al pomeriggio) e laboratorio di Simona Sentieri ’Pittura l’uovo di scusìn’ in via Franceschini 1A (ex Ufficio Iat). L’estrazione della lotteria sarà lunedì alle 17.

A Carpineti festa dello scusin in piazza, organizza la Croce Rossa. Promosse dalle Pro Loco le feste a Vetto, a Villa, a Minozzo (con gli Amici della Rocca). A Toano e Cavola festa del ‘cuscet’.

s.b.