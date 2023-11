Dopo trentatre anni il batterista Campani lascia i Nomadi

Nuovo cambio nella formazione dei Nomadi. Il batterista, da 33 anni nella band di Novellara, per motivi personali ha deciso di lasciare il gruppo. Campani, originario di Albinea, è entrato nei Nomadi nel 1990 con Cico Falzone, per sostituire Gian Paolo Lancellotti. Beppe Carletti e il resto della band hanno diffuso un messaggio affettuoso: "Daniele lascia il gruppo. È un dispiacere grande solo a scriverlo, figurarsi a realizzare che non sia li al suo posto a battere su quei tamburi che, con grinta e dolcezza, ha "strapazzato" in questi anni accompagnato dalla sua grande umanità. Per questo noi, possiamo solo tenerci stretti per alleviare in parte il dispiacere di questo distacco. Per le motivazioni nessuno può entrare nel merito di questa decisione che rispettiamo a prescindere. I Nomadi continuano il percorso".