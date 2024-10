Dopo tutta la vita insieme. I coniugi Mario e Maria Pia morti nello stesso giorno

Marito e moglie muoiono a distanza di poche ore l’uno dall’altro: Mario Bosi e Maria Pia Bonioni se ne sono andati insieme, dopo oltre 60 anni di matrimonio. Uniti nella vita e anche nella morte. Sono deceduti, lo stesso giorno, all’arcispedale Santa Maria Nuova. Mario si è spento all’età di 91 anni, Maria Pia a 87 anni. "Papà Mario – dice il figlio Corrado – era ricoverato da due giorni per problemi respiratori e ci ha lasciato verso l’una e mezza nella notte tra domenica e lunedì. Mamma è morta poche ore dopo per un’infezione polmonare: si trovava al Santa Maria Nuova, nel reparto di geriatria, solamente da domenica pomeriggio. Entrambi avevano problemi di salute". Mario Bosi e Maria Pia Bonioni vivevano nella zona di San Pellegrino. Bosi nel passato aveva lavorato a lungo come fornaio operando come dipendente, mentre la moglie era impegnata come casalinga. "Mamma e papà erano sposati da ben 64 anni – sottolinea il figlio Corrado –. Sono momenti di grande dolore ora per quello che è successo. Se ne sono andati insieme dopo una vita dedicata principalmente alla famiglia e al lavoro. Insieme per una vita e anche nella morte". Mario e Maria Pia erano originari di Leguigno, frazione del comune di Casina nella nostra montagna. Da tanti anni si erano però trasferiti in città. "Mamma e papà erano persone cordiali, buone e gentili", evidenzia sempre il figlio. È stato organizzato un addio unico per i coniugi. La camera ardente è stata allestita alla Croce Verde. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, con inizio del rito alle 16, nella casa funeraria Croce Verde, in via della Croce Verde 1 a Reggio, dove sarà celebrato il rito di commiato delle esequie. La casa funeraria sarà aperta questa mattina dalle 8 in poi per le visite. I famigliari di Mario Bosi e Maria Pia Bonioni hanno ringraziato anticipatamente quanti parteciperanno oggi pomeriggio alla cerimonia funebre. Famigliari, amici e conoscenti della coppia prenderanno parte al funerale per stringersi al dolore del figlio, colpito da questo grave lutto. Le salme saranno cremate. La coppia lascia il figlio Corrado e la nuora Francesca. Tante le attestazioni di cordoglio e vicinanza che sono subito arrivate al figlio Corrado.

Matteo Barca