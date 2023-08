Dopo un mese di agonia si è spento don Lumetti

Ha lasciato questo mondo per raggiungere il Padre a cui ha dedicato tutta la sua vita, don Umberto Lumetti, originario di San Cassiano di Baiso.

E’ deceduto per grave malattia all’età di 88 anni.

Don Umberto, dei Servi della Chiesa, era collaboratore pastorale nella parrocchia della Madonna del Macero, denominata Madonna di Sotto, all’interno dell’unità pastorale di Sassuolo. Il presbitero aveva accusato un arresto cardiaco il 1° luglio: ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale di Baggiovara (Modena), ha subìto un aggravamento delle sue condizioni, fino al decesso occorso durante l’altra notte.

È stato assistito dalla nipote Maria Silvia, dal segretario parrocchiale Alessandro, da suor Soumia e da suor Thiniscia della congregazione Josephine Sisters. Non è mancata la presenza spirituale dei sacerdoti dell’unità pastorale e dell’Arcivescovo monsignor Giacomo Morandi, che in una visita al nosocomio, ha conferito a don Umberto il sacramento dell’Unzione degli infermi.

Umberto Lumetti era nato a San Cassiano il 18 aprile 1935 e aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale il 19 giugno 1963. Lo scorso 29 giugno, a Sassuolo, aveva festeggiato i sessant’anni di sacerdozio. Membro dell’Istituto secolare dei Servi della Chiesa, per 10 anni è stato direttore della Casa "San Giuseppe Cafasso" a Corciano (Perugia), poi (dal 1974 al 1978) cappellano al penitenziario dell’Isola di Pianosa, vicedirettore della Casa di accoglienza dei Servi della Chiesa a Baggiovara dal 1978 al 1982. In diocesi ha ricoperto la carica di vicario parrocchiale a Madonna di Sotto in Sassuolo dal 1980, in aiuto al fratello sacerdote don Achille (venuto a mancare il 2 marzo 2015) e la sua collaborazione pastorale è durata oltre 40 anni. Inoltre don Umberto dal 1998 al 2018 è stato cappellano dell’ospedale di Sassuolo. La sua opera pastorale è stata rivolta principalmente ai giovani, agli ammalati, alle persone in difficoltà. Descritto dai parrocchiani come un sacerdote di rara dolcezza e capacità intuitiva, gioviale e riservato al tempo stesso, don Umberto aveva un’innata propensione all’accoglienza e all’ascolto. La porta della canonica era pronta ad aprirsi per ricevere generosamente bisognosi e pellegrini. Ieri la salma di don Umberto è stata trasferita nella chiesa di Madonna di Sotto, a Sassuolo; oggi la preghiera del Rosario e la Celebrazione eucaristica. Le esequie domani, 2 agosto, alle 10. Quindi la salma di don Lumetti sarà sepolta nel cimitero di San Cassiano, dove riposano i genitori e i fratelli don Achille e padre Romolo.

Settimo Baisi