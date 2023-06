Dopo una lunga lotta si è spento Arcangelo Trovato

Giornalismo reggiano in lutto per la scomparsa di Arcangelo Trovato, vinto da malattia a 74 anni, padre di Isabella, redattrice del telegiornale di Teletricolore e conduttrice di varie trasmissioni giornalistiche dell’emittente. Arrivato a Reggio dal Brindisino nel 2007 per restare vicino alla figlia, Arcangelo aveva lavorato nel settore commerciale nel gruppo editoriale Spallanzani.

Lascia pure la moglie Edy, l’altro figlio Giuseppe, la nipote Sofia, altri parenti. I funerali mercoledì 28 giugno alle 10 nella chiesa di Masone.

Alla collega Isabella le condoglianze del Carlino Reggio.