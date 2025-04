Dopoguerra e Liberazione, il ciclo

Il circolo 5 del Pd, unitamente ai Giovani Democratici, hanno organizzato un convegno articolato in tre giornate e in tre differenti momenti di dibattito intitolato ‘A chi sognava l’impossibile - Dialoghi per capire da dove veniamo e dove vogliamo andare’.

La prima serata dedicata al Dopoguerra vedrà il confronto tra il senatore Alessandro Carri, protagonista in quel tempo e preziosa fonte di memoria storica, nonché autore del libro ‘Comunisti e cattolici’ con il Rocco D’ Alfonso di Unimore.

Introduce Claudia Aguzzoli segretaria del Circolo 5 e modera Giulia Codeluppi dei GD. La prima riunione del CNL, ove si sarebbe preparata la liberazione di Reggio, avvenne in una parrocchia.