Doposcuola a Correggio: Casa del Parco per Ragazzi

Assegnato all’associazione Vivamente di Correggio il fabbricato minore annesso alla Casa nel parco, struttura comunale di via Fazzano a Correggio. Viene dunque confermata l’attività del centro di doposcuola pomeridiano destinato in particolare a ragazzi delle scuole medie e delle superiori, con assistenza ai compiti e intrattenimento ludico-ricreativo. L’accordo prevede l’utilizzo dello spazio al piano terra e al primo piano del fabbricato minore della Casa nel parco da parte dell’associazione correggese dal prossimo 2 ottobre e fino al 31 maggio dell’anno prossimo, in concomitanza con la durata dell’anno scolastico e con la presenza di operatori ed educatori. La vicinanza alla Casa del parco con ludoteca e biblioteca ragazzi potrà anche favorire il comodo passaggio dalla sala dei compiti e del doposcuola alle altre strutture comunali attive proprio per i più giovani.