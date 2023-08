Doppia festa nel fine settimana

E’ doppia la festa a Pieve di Guastalla. Nel fine settimana saranno due gli eventi nella stessa zona. Oltre a "Pieve in sagra", che si svolge da domani a domenica nella zona di piazza Soragna tra stand gastronomici e spettacoli vari, nei vicini locali parrocchiali dal 2 settembre inizia la sagra del Crocefisso e dell’oratorio, con conclusione il 10 settembre alle 10,30 con la messa presieduta dal vescovo Giacomo Morandi. Sabato alle 19 serata animata dai giovani con cena a base di pizza, il 3 settembre alle 11 messa in basilica, alle 16 giochi vari, in serata cena e proiezione di video. Il 6 settembre alle 21 incontro con don Andrea Turchini, il 7 settembre alle 21 messa in basilica, l’8 settembre cena e testimonianze su sport e educazione. Il 10 settembre messa, pranzo e in serata la processione con il Crocefisso.