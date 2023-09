Doppia festa per l’associazione. Carabinieri

Doppia inaugurazione, questa mattina alle 9 a Campagnola, per la locale Associazione nazionale carabinieri San Genesio. Taglio del nastro per la sede sociale e un nuovo automezzo, alla presenza delle autorità locali. Al progetto hanno contributo Anc di Correggio, caseificio Castellazzo, Proloco di San Martino in Rio e di Campagnola, Cooperativa Elettricisti di Reggio, pizzeria Il Borgo di Novellara, ditta Verzellesi di Campagnola. Appuntamento in via Abbazia 8 con l’alzabandiera, seguito dal saluto delle autorità, dalla lettura della Preghiera del carabiniere, con benedizione del nuovo mezzo (con modulo anticendio) e l’inaugurazione della sede, concludendo con rinfresco per i partecipanti.