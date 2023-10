Doppia medaglia ai formaggi di Quara

Caseifici reggiani grandi protagonisti al World Cheese Awards 2023, ma a convincere sono soprattutto i formaggi dell’Appennino, parte integrante della Nazionale italiana formaggi CheeseItaly. Quest’anno è il caseificio di Quara di Toano che porta a casa un oro e un argento al World Cheese Awards 2023, che si è tenuto a Trondheim in Norvegia. Ad accompagnarlo, in questa sublimazione dell’eccellenza culinaria appenninica sono anche i ‘colleghi’ del caseificio La Collina che portano a casa un argento e un bronzo. CheeseItaly ha sfondato il muro delle 50 medaglie in soli 4 anni, portandone a casa altre 22 di cui 5 d’oro, 8 d’argento e 9 di bronzo.

s.b.