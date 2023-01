Doppia serrata, fine dell’attività per pizzeria La Rocca e W Bar

Il 31 dicembre a Vezzano hanno chiuso la pizzeria-ristorante ‘La Rocca’ e anche il ‘W Bar’. Si tratta di due attività storiche, punti di riferimento per tanti vezzanesi e non solo.

La pizzeria-ristorante ‘La Rocca’, in via Piccinini nella zona detta ’Siberia’, era gestita da oltre 26 anni dalla stessa famiglia. Era stata rilevata nel maggio 1996 dai coniugi Valerio Carretti (scomparso nel 2014) e Renata Bellini insieme al figlio Massimiliano, titolare e pizzaiolo fino a pochi giorni fa. "Siamo molto dispiaciuti per la scelta d’interrompere la conduzione del locale di Vezzano – dice Massimiliano Carretti –, ma per il futuro non escludiamo di trasferirci a Montalto all’ex trattoria ‘La Bettolina’ avendo già acquistato il locale e l’adiacente abitazione. Quest’anno, considerata la situazione attuale di recessione, pensiamo di non avviare la nuova attività. Il pizzaiolo è sicuramente un lavoro piuttosto faticoso però siamo soddisfatti dell’esperienza di Vezzano".

Negli ultimi anni, a causa dell’emergenza sanitaria, non sono mancate le difficoltà per i ristoratori. "Il Covid dal 2020 ha purtroppo penalizzato – sottolinea Carretti – anche le pizzerie. Nell’ultimo anno la situazione dei rincari, dopo la guerra, ha creato ulteriori problemi pure nel nostro settore. Ora ci fermiamo. Nei giorni scorsi abbiamo salutato clienti e amici organizzando una festa".

Sempre a Vezzano dal 1° gennaio è stato chiuso pure il ‘W Bar’ in via Roma Sud sulla statale 63. Il bar da 14 anni era gestito da Adolfo Letizia con la collaborazione della sorella Carmela. Per il momento nella gestione del bar non sono subentrati altri titolari.

"Siamo molto stanchi – evidenzia Adolfo Letizia – di questo lavoro. Il bar non è stato ancora rilevato poiché con la crisi economica c’è paura ad affrontare questi investimenti. Il locale è comunque a disposizione. A Vezzano ci siamo trovati bene. Gestire un bar era però abbastanza impegnativo. Abbiamo infatti garantito il servizio sei giorni alla settimana dalle 5.30 del mattino fino alle 20".

La notizia delle due chiusure è stata accolta con dispiacere a Vezzano che ha perso due storiche attività. "L’anno nuovo non è iniziato positivamente per la nostra comunità – dicono alcuni vezzanesi – per la chiusura della pizzeria-ristorante ‘La Rocca’ e del ‘W Bar’. Speriamo nella loro riapertura: il paese rischia di perdere altre due attività. Negli ultimi anni purtroppo erano già avvenute altre chiusure di negozi".

Nel comune di Vezzano, come riferito nell’edizione di ieri, dal 1° gennaio ha chiuso anche il negozio di fiori e piante ‘Petali’ a La Vecchia gestito da 16 anni da Giulia Bedini.

Matteo Barca