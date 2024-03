Doppia spaccata notturna. Centro estetico e bar: sfonda a calci le vetrate. Arrestato un 22enne

È entrato sfondando a calci le vetrate del centro estetico e di un bar, tra via Passo Buole e via Martiri di Cervarolo. Ma è stato incastrato dagli indumenti che indossava, ripresi dalle telecamere, e dal tempestivo intervento degli agenti delle Volanti. Per questa ragione, con l’accusa di furto aggravato continuato in attività commerciale, è stato arrestato nella notte fra martedì e mercoledì Vincenco Dubali, 22enne di origini albanesi residente alla Rosta Nuova. Erano quasi le 4 di notte quando il giovane, con precedenti per droga e contro il patrimonio, dopo aver mandato in frantumi i pesanti infissi e le vetrate dei due esercizi commerciali (il centro estetico Invidia di via Passo Buole e l’Art Caffè di via Martiri di Cervarolo) ha asportato all’interno il fondo-cassa e un boccione contenente le mance per le bariste (anche in banconote straniere). Ma gli allarmi collegati con le centraline di sicurezza e le chiamate dei titolari al 113 hanno fatto individuare in pochi minuti il 22enne, che si stava allontando a piedi, cercando di passare inosservato. Indossava ancora gli indumenti che erano stati immortalati dalle telecamere e, dopo pochi minuti, ha ammesso i fatti davanti agli agenti. Anche in aula, ieri mattina durante l’udienza di convalida, ha ammesso tutto davanti al giudice Ghini e al pm Galfano. Ha detto di avere problemi con la droga e di aver rubato, dopo una discussione con i genitori, proprio per comprarla. Il pm aveva chiesto per lui l’obbligo quotidiano di firima; il suo difensore, Giuseppe Caldarola, l’obbligo di firma tre volte a settimana, poi accordato dal giudice. "Mi sembra giusto sottolineare la bravura delle forze dell’ordine – ha detto Paolo Bertacchini, titolare del centro estetico –, sono arrivati subito e dopo poco ci hanno anche riportato il cassettino della cassa. Hanno veramente fatto un ottimo lavoro".

al. cod. - b.s.