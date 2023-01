Doppio appuntamento con il regista Daniele Vicari

Serata reggiana per il regista Daniele Vicari, atteso oggi alle 18 alla Libreria coop all’Arco, in via Emilia Santo Stefano, per presentare il sul libro "Il cinema. L’immortale" (Einaudi), in conversazione con Sandra Campanini, responsabile ufficio cinema del Comune. Il buon vecchio film, pur essendo nato per il grande schermo, ma essendosi adattato meravigliosamente al piccolo fin dalla diffusione dei primi apparecchi televisivi, pare stia facendo la parte del leone sulle nuove piattaforme digitali. Durante il blocco dovuto alla pandemia e anche dopo, i film hanno superato le serie tv. Cos’è quindi il cinema oggi?

E alle 21 ci si sposta al cinema Rosebud, in via Medaglie d’Oro della Resistenza, per la proiezione del suo film, "Orlando", che vede come protagonisti Michele Placido (nei panni di Orlando) e Angelica Kazankova (la piccola Lyse), affiancati da Fabrizio Rongione, Federico Pacifici, Mpunga Denis e Christelle Cornil. Quella di Orlando e Lyse è la favola moderna di un vecchio e una bambina, che, senza volerlo, si ritrovano ad affrontare insieme il presente e le scelte che porta con sè, nonostante siano distanti come possono esserlo la vita rurale e quella di una grande città. Orlando è un contadino della Sabina che da anni non ha più alcun rapporto con il figlio Valerio emigrato in Belgio. Un giorno, però, arriva una telefonata che comunica che Valerio è ricoverato in ospedale. Orlando parte ma arriva a Bruxelles in tempo solo per assistere alla chiusura di una bara. Qui incontra Lyse, la nipote dodicenne che non sapeva di avere…

Antonio Lecci