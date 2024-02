Doppio appuntamento con Silvio Orlando

Oggi alle 17 al teatro Asioli di Correggio va in scena la replica di "Ciarlatani", spettacolo di Pablo Remon con protagonista Silvio Orlando, con Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi.

E in mattinata, alle 11, alla sala conferenze di palazzo dei Principi, è in programma un incontro con Silvio Orlando, con ingresso libero, organizzato da Primo Piano e dalla biblioteca comunale Einaudi.

Quattro attori viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi per mettere in scena una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo e una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione. A partire da un’attrice di teatro, la cui carriera è in fase di stallo, un regista affermato di film commerciali che sta per iniziare una grande produzione con star internazionali, un regista cult degli anni Ottanta isolato dal mondo, sono i personaggi di un continuo montaggio alternato – che compone una comica polifonia di personaggini ora feroci ora surreali, spesso irresistibili: produttori cocainomani, sceneggiatori plagiari, attori underground incomprensibili per primi a sé stessi, attrici invecchiate di chilometriche soap – che crea il racconto, impietoso e esilarante insieme, di manie, storture, fasulle ambizioni e ideali frustrati dell’impostore per antonomasia: l’uomo (la donna) di spettacolo.

• Al Novecento di Cavriago oggi alle 11 e alle 16,30 la rassegna di "teatro ragazzi" prosegue con "Sono solo...bolle di sapone", il nuovo spettacolo di Michele Cafaggi. Il mago delle bolle, che incanta da anni generazioni di bambini e che fa sempre registrare il tutto esaurito, porta in scena in sala Rossa questa nuova proposta per la gioia dei più piccoli. Cafaggi, con il suo stile inconfondibile, cerca di rispondere a un interrogativo: "Cosa succederebbe se il vostro incubo peggiore diventasse realtà? E se questa fosse l’occasione per affrontare innocui mostri schiumosi e apparenti fragilità?".

Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni Novanta, tra i primi a creare uno show di bolle di sapone.

Antonio Lecci