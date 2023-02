Doppio appuntamento con Vicari

Il regista Daniele Vicari protagonista di due appuntamenti, oggi a Correggio. Alle 18,30 alla biblioteca comunale Einaudi, a palazzo dei Principi, viene presentato il suo libro "Il cinema, l’immortale" (Einaudi, 2022) in dialogo con Alessandro Pelli. E alle 21 al Multisala Cine+, in piazzale Finzi, viene proiettato il film "Orlando" (2022), interpretato da Michele Placido e Angelica Kazankova. Al termine della proiezione il regista Daniele Vicari incontra il pubblico. Nel 2018 Vicari ha realizzato "Prima che la notte" per Raiuno, ricevendo il Nastro d’Argento per la legalità. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo "Emanuele nella battaglia". "Il cinema, l’immortale", sempre per Einaudi, è il suo ultimo saggio, dedicato all’arte cinematografica. Nel 2002 alla Mostra del cinema di Venezia ha presentato "Velocità massima".